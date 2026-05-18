佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の18日の天気をお伝えします。「17日（前日）の最高気温」 週末は各地で気温が上がりました。17日の最高気温は、久留米市で34.1℃を観測し、猛暑日一歩手前の陽気でした。福岡市でも30.2℃と、7月上旬並みの暑さになりました。 「気温はどうなのか？」 18日も各地で真夏日となりそうです。福岡市や北九州市は30℃、久留米市や佐賀市は34℃と猛暑日に迫るよう