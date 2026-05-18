東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”がテーマの特別編成新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」2026年6月19日より運行スタート！ 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”特別編成 JR東海 新幹線「Sparkling Dreams Shinkansen」 運行区間等：東海道新幹線（東京〜新大阪間）※主に「ひかり」号・「こだま」号で運行する予定です。運行スケジュールは、専用ホームページ（htt