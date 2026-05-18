米国のドナルド・トランプ大統領が高出力レーザーとみられる兵器でイランの軍用機を攻撃する人工知能（AI）動画を相次いでソーシャルメディアに投稿している。トランプ大統領が17日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に投稿した5秒間の動画を見ると、米国の国旗を掲げた軍艦がイランの国旗をつけて飛んでくる軍用機に向かって高出力レーザーとみられる兵器を発射する。航空機は間もなく火炎に包まれ、粉々に砕け散