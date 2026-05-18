記事ポイントタイのペット関連企業約50社が集結するオンライン商談会が2026年7月15日・16日に開催されますペットフード・ウェア・家具・玩具・衛生用品など幅広いカテゴリをカバーし、OEM・ODMや小ロット発注にも対応しています参加費無料、全国どこからでもZoomで商談に参加できます 日本のペット関連市場が拡大を続けるなか、品質と価格競争力を兼ね備えたタイ製品への注目が高まっています。タイ王国大阪総領事館 商務部が