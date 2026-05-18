お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）の妻でモデル・蜂谷晏海（34）が18日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットが反響を呼んでいる。蜂谷は「やーーっと美容室いけた！さらに軽くなって」と書き出し、ショートになったヘアスタイルを披露。「まだ産後抜け毛が止まらないので、短めキープで」と伝えた。そして「いいお天気だしこのまま表参道でお買い物して帰りたい気持ちは吹っ飛ばして、チビバーグの授乳