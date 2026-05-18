お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」の原田泰雅さんが5月17日、自身のX（旧Twitter）で結婚を報告しました。 【写真を見る】【 ビスケットブラザーズ・原田泰雅 】結婚を報告「結婚で僕を知った方々はじめまして」原田さんは自身の投稿で「この度、結婚させていただいていた事を報告させていただく運びとなりました」と発表。また、「日頃、応援していただいてる皆様 今後ともよろしくお願いします。結婚で僕を知った方