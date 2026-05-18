連日、真夏のような暑さが続いています。18日は、今年、全国で初めての猛暑日も予想されていますので、熱中症に十分ご注意ください。日本列島は広く高気圧に覆われ、朝から強い日差しが照りつけています。18日も各地で30度以上の真夏日となり、とくに日本海側で一段と気温が上がりそうです。予想最高気温は兵庫の豊岡と大分の日田で35度と、今年、全国で初めての猛暑日となりそうです。そのほか、熊本、京都、長野の松本で34度、鳥