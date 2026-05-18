歌手の倖田來未（43）が17日、自身のインスタグラムを更新。髪をメンテナンスしたことを報告した。4月から髪色をピンクにしていた倖田。この日は「ヘアーおメンテナンスリタッチ完了！なかなか根本に色が入らず長居しましたー笑笑」とつづり、ゆったりとしたワンピース姿のオフショットを披露した。これにファンからは「おぴんく可愛いよう」「妊婦と思えないほどの細さ凄すぎる」「可愛い似合ってる」など絶賛の声が寄