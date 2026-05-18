〈あらすじ〉元レスリング選手のマーク・ケアー（ドウェイン・ジョンソン）は、1997年の総合格闘技デビュー以来無敗を誇り、その圧倒的な破壊力から「スマッシング・マシーン（＝壊し屋）」と呼ばれていた。一方で、怪我による慢性的な痛みと敗北への恐怖から、次第にオピオイド系鎮痛剤に依存するように。精神的にも不安定になり、恋人ドーン（エミリー・ブラント）との関係もギクシャクしたものになっていた。【画像】「霊長類