「城島健司のJ的な釣りテレビ」（RKB毎日放送）の番組アシスタントなどを務めるタレントの渡邊菜々（26）が18日までにインスタグラムを更新。婚約したことを発表した。渡邊は「かねてよりお付き合いしていた方から2月にプロポーズしていただき、このたび婚約いたしました」と報告し、婚約指輪をつけてお相手男性と撮した写真を公開し、「これからも2人で支え合いながら、笑顔を大切に過ごしていきたいと思っています」と意気込みを