犬が初対面の人にみせる行動5つ 犬は初対面の相手に対して、いきなりフレンドリーになるとは限りません。まずは相手が安全かどうかを確認しながら、少しずつ距離を測っていくことが多いです。 そのときに見せる行動には、気持ちを読み取るヒントがよく表れます。 1.じっと見つめる・様子見する 少し離れた場所からじっと見てくるのは、「この人は大丈夫かな」と判断している状態です。 怖がっているとい