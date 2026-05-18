パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）の新業態「驚楽の殿堂 ロビン・フッド」の2・3号店が5月29日に同時オープンする。愛知県の旧ピアゴ豊川店と岐阜県の旧ピアゴ笠松店を刷新。さらに、6月26日にはピアゴ香貫店（静岡）、6月30日にはピアゴ久保田店（三重）で新業態へのリニューアルを予定しており、東海4県の足掛かりを作ったうえで、30年までに300店舗の出店を目指している。新業態の「ロビン