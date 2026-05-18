食品包装資材の専門商社・折兼（名古屋市）が、循環型ピクニック体験プログラム「Spiral Picnic Club（SPC）」を新たに立ち上げた。Z世代やα世代を中心にトレンド文化として定着している「おしゃピク」（おしゃれピクニック）に着目。“循環×おしゃれ”を両立するプロダクトとして「SPC」を考案した。その第1弾として、4月に名古屋市で開催された「循環フェス」にも出展。今後様々なイベントで提唱していく。「SPC」は、循環