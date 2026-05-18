名古屋の老舗弁当屋・松浦商店は5月9日と17日、名古屋駅の開業140周年イベントに合わせ約40年ぶりにホームで駅弁の立ち売り販売を行った。当日は、戦前の「上等辨當」を復刻販売。朝・昼で計約100食を用意。いずれの回も完売となった。松浦商店は大正11年の創業以来、100年以上名古屋の駅弁を作り続けてきた。ルーツは明治中期に中区大須で開業した料亭にまでさかのぼり、現在まで「なごや伝統の味」を守り続け、職人の技術が