JR西日本によりますと、きょう（18日）午前10時36分ごろ、のぞみ119号（博多行き）の屋根上に白い布が発見されたため、岡山駅で車両の確認が行われました。 午前10時45分に運転を再開していますが、山陽新幹線の岡山～広島間の一部列車（下り）に約10分の遅れが出ているということです。（午前10時50分現在） JR西日本では最新の運行状況についてホームページでの確認を呼びかけています。