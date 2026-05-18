指原莉乃さんプロデュースの女性アイドルグループ・=LOVEのメンバーである大谷映美里さんは5月17日、自身のInstagramを更新。プライベートで東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真と動画を公開しました。【写真＆動画】プライベートの大谷映美里「まるでディズニープリンセス」大谷さんは「シー1日おやすみだったから行ってきたよ」と報告し、12枚の写真と1本の動画を投稿。白いミニワンピース姿でディズニーシーを楽し