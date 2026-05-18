北海道岩内町では５月１７日から川の濁りのため町内全域で断水が続いています。町は飲料水を配布しているほか、川に大量の土砂が流れ込んだとみて調べています。岩内町では１７日午後６時から町内全域で断水となっています。町内の幌内川に濁りが出て水道用に取水できなくなったためで、およそ５５００戸でいまも断水が続いています。役場前では２４時間体制でパックに入った飲料水が配布されています。（岩内町民）「水は完全に止