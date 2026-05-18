テレビやステージで圧倒的な輝きを放つ「STARTO ENTERTAINMENT」のタレントたち。画面越しに伝わってくる存在感から、実際の身長よりも大きく感じたり、逆に、実際の身長を知って驚いたりした経験はありませんか？All About ニュース編集部は4月20日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社タレント×身長」に関するアンケート調査を実施。今回はその調査結果の中から、「身長を知って驚いたSTARTO社タレント」ランキングを