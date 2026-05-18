立石の打撃に期待が高まっている（C）産経新聞社阪神は5月17日の広島戦（甲子園）に0−1の完封負け。4カードぶりの負け越しとなった。先発、才木浩人は7回4安打1失点と試合を作りながら、打線が相手先発、岡本駿の攻略に苦しんだ。広島2年目右腕はキレのあるツーシーム、カーブ、スライダーなど多彩な変化球を織り交ぜて、阪神打線を封じ込めた。【動画】「藤川監督も思わずニッコリ」ベンチシーンも注目された嶋村のプロ初ア