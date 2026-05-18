佐々木朗希がメジャー自己最多7回を投げ切り好投した(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間5月17日、敵地でのエンゼルス戦に先発登板し、メジャー自己最長の7回91球を投げ、4安打1失点8奪三振の好投で今季2勝目を挙げた。【動画】佐々木朗希、メジャー自己最長7回を投げ切り笑顔のシーン初回、一死からマイク・トラウトに二塁打を浴びたものの、後続を打ち取り、無失点の立ち上がりを見せると、2回、3回と三者凡退