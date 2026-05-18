インフルエンサーでファッションブランド「Deci Couture」のデザイナー、ディレクターも手掛ける金光みり愛さんは5月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。大手商品のデザインが自社製品と類似していると報告しました。【写真】パクリ？ 商品の比較ショット「着たら全然違うと思うけどな…」金光さんは「Deci Coutureは立ち上げてまだ半年のブランドです。ゼロからデザインを考えて何度も修正して、やっとアイコンとして育ってきた商