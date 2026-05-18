次世代の健康診断は、10分もかからず50もの項目を測定してくれます。三井不動産は、大阪・関西万博で注目された次世代型の健康測定装置「カラダ測定ポッド」をオフィスビルに初めて導入すると発表しました。カメラやセンサーを使って、約8分で脳や髪、肌や歯など50項目ほどの健康データを計測します。三井不動産 ビルディング本部・浅井俊一郎さんは、「働き方が多様化する中で、少しでもワーカーの皆様にとって、カラダ測定ポッド