タレントでレースクイーンとしても活動する水瀬琴音（29）が18日までに自身のインスタグラムを更新。食いしん坊の“パクッ！ショット”を公開した。「Goodmorning元気な食いしん坊のこちゃにぴったりなセブンの唐揚げ棒BIGぬいぐるみ〜っ見つけた瞬間『絶対欲しい！』ってなった似合ってる？」と、ビッグなからあげ棒をパクッとしているショットなどをアップ。「今日もいーっぱい食べて笑顔いっぱいな1日にしようね