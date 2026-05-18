◇インターリーグパドレス8−3マリナーズ（2026年5月17日シアトル）パドレスは17日（日本時間18日）、敵地でのマリナーズ戦に勝利。3連戦3連勝とスイープに成功した。6回途中から2番手で登板した松井裕樹投手（30）は2回無失点だった。初回、シーツの右越えソロで先制すると、5回にはフランスの適時打で加点。6回はシーツのこの試合2本目となる9号2ランなどで一挙5点を奪い、突き放した。先発・ジオリトは5回まで1安打