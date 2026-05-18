各ブロックで集積を目指す産業分野政府は18日、企業の大規模投資を呼び込むため、全国10ブロックがそれぞれ目指す産業集積計画の素案を公表した。北海道や九州など8ブロックが半導体を、東北や四国など7ブロックがGX（グリーントランスフォーメーション）をそれぞれ集積を目指す分野に挙げた。今後、素案を精査して各ブロックの計画を順次、決定。6月にも策定する「地域未来戦略」に反映させるとともに、交付金による支援やイン