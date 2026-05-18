2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーが18日までに自身のインスタグラムを更新。高木さんのマイブームな“セコマ・チュロス”ショットを公開した。「最近の我々のブームは、セイコーマートのチュロス」と明かし、「セコマチュロス3個入り」と書かれた紙袋と、チュロスを手に笑顔の写真をアップ。「これが美味しいんです。人