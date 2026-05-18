ENHYPEN（エンハイプン）が、第3回ASEA授賞式初日（16日）で、大賞に値する「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」と「アルバム・オブ・ザ・イヤー」を受賞した。また本賞の「ザ・プラチナム」も受賞し、3冠となった。韓国メディアのスポーツ東亜は18日「大賞で証明された実力は、ソウルから始まって世界へと、21都市でのワールドツアーに突入」の見出しで「2年連続で大賞トロフィーを獲得するという大記録を樹立した。昨年、グローバ