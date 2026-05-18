18日朝、大阪・ミナミの繁華街で建物4棟を焼く火事がありました。午前7時過ぎ、大阪市中央区西心斎橋2丁目で、「1階から火が出ている」と通行人から消防に通報がありました。警察や消防によると、3階建ての1階に入る飲食店から火が出て、消防車など45台が出動し、火は約2時間半後にほぼ消し止められました。ホテルに泊まっていた人は、「聞いたことない音楽がホテルに流れてきて、モーニングコールかなと思ったんですけど、隣のビ