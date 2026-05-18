映画コメンテーターの有村昆（49）が18日までにXを更新。“レジェンド”グラビアアイドルのタレント熊田曜子（44）との交際を否定した。有村は過去に熊田と番組で共演したほか、プライベートでも一緒に旅行に出かけるなど、家族ぐるみで親交する様子をSNSでも明かしている。今回、「熊田曜子ちゃんのお誕生日をみんなでお祝いしました」と報告し、熊田の誕生日会の写真を公開した。続けて「あの、、#キンタロー。ちゃんからもつっ