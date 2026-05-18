「将来の老後資金が不安」「給与だけに頼るのは心配」と感じ、不動産投資に興味を持つ30代は少なくありません。最近は、マンション1室だけを購入する「ワンルーム投資」など、比較的小規模な不動産投資も増えています。そのため、「まずは1室だけなら始めやすそう」と感じる人もいるでしょう。 一方で、「30代から始めるのは早すぎないか」「ローンの負担が心配」という不安もあります。本記事では、30代で1室