BTSのVが、アメリカのプロデューサーやジャーナリストから賞賛を浴びている。最近、米メディア企業Audacyのポッドキャスト「The Industry, I Guess」では、BTSと彼らのワールドツアー『ARIRANG』をテーマにした番組が配信された。【話題】凄まじい影響力…Vの一言が大ニュースにこの日、Audacyの総合プロデューサーであるブルック・モリソンと、ビルボードニュースのホストを務めるテトリス・ケリーは、BTSのインタビューやワール