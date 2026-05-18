BTSのメンバーと共同生活を送っていたことでも知られる歌手のノ・ジフンが、集団食中毒の被害に遭っていたことを自ら明かした。高熱や急激な体重減少まで経験したという告白に、ファンからも心配の声が寄せられている。【画像】ノ・ジフン、BTSメンバーとの“同居写真”を公開ノ・ジフンは最近、自身のSNSを通じて病院で撮影した写真を公開し、深刻だった体調について伝えた。彼は「記事にもなっていた龍仁（ヨンイン）の集団食中