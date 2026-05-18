IUとビョン・ウソク主演のドラマ『21世紀の大君夫人』は、高視聴率のまま幕を下ろした。ただ、最後に残ったのは称賛だけではなかった。【画像】なぜ？ IU、涙の謝罪「私の過ち」5月17日に最終回を迎えた韓国MBCのドラマ『21世紀の大君夫人』は、最高視聴率13.8％を記録し、話題作として有終の美を飾った。一方で、終盤に浮上した歴史考証をめぐる論争によって、制作陣が公式に謝罪する事態にもなった。問題となったのは、第11話の