「最後の瞬間まで最善を尽くして準備する」ホン・ミョンボ監督が決意を語った。【写真】2026W杯韓国代表リスト5月16日、北中米ワールドカップ本大会に向けた最終メンバー26人を発表された。今回の韓国代表のカラーは明確だ。それは、「韓国サッカーの現在と未来」の両立である。史上初となる48カ国が出場する今大会で、まずはグループリーグ突破という第1目標を超え、“遠征先での新記録”を目指す韓国は、かつてないほど強力なワ