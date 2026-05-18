俳優チャン・ドンジュが、借金による芸能界引退宣言をしたなか、所属事務所が強硬対応に乗り出すことを予告した。去る5月17日、所属事務所マネジメントWは、コメントを通じて「最近、メディアおよびSNSなどで伝えられたチャン・ドンジュの引退発表は、当社といかなる事前の議論や協議もない、俳優本人の一方的な判断だ」として、「契約期間中である俳優としての責任を放棄し、信頼を裏切った非常に無責任な行動だ」と批判した。【