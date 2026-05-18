【フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.】 予約期間：7月31日23時59分まで 2027年3月 発売予定 価格：31,900円 海外のホビーメーカー「Myethos」は、フィギュア「フォーミダブル アニバーサリー・メモリーズVer.」を2027年3月に発売する。予約期間は7月31日23時59分まで。価格は31,900円