コウノトリの親子(5.12撮影まんのう町提供） 香川県まんのう町では、コウノトリのひなが2026年も元気に育っています。 まんのう町によりますと、町内で4月18日にふ化したとみられる国の天然記念物・コウノトリのひなは、5月18日時点で3羽確認されています。元気にすくすくと育ち、親鳥から餌をもらう様子も観察できるということです。 3羽の親は2023年から毎年町内でひなをふ化させているペアで、町職員によりま