勾留中の2019年8月10日（現地時間、以下同）に死亡したジェフリー・エプスタイン元被告（66＝当時）をめぐる「エプスタイン事件」。2026年1月には米司法省により350万枚以上の捜査資料、通称「エプスタイン文書」が公表された。文書内に名前が登場する政財界の大物らの"辞任ドミノ"が相次ぐなど世界中で波紋を広げるなか、事件に新展開があった。【写真を見る】ゾロ牧場にいるエプスタイン元被告の様子、エプスタイン事件資料か