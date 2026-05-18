シンガー・ソングライターのＴａｎｉＹｕｕｋｉが１８日までに自身のインスタグラムを更新し、ドラえもんのイベントに訪れたことを明かした。「１００％ドラえもん＆フレンズｉｎ東京」とイベント名を記し、公式アカウントを添えて紹介したＴａｎｉ。「のび太くん概念コーデで見に行ってきました」と書き出し、シャツとハーフパンツ姿の、イベントにピッタリの“のび太風”コーデを披露し、注目を集めた。また、「個