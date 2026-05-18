櫻坂46 櫻坂46の15th Double A-side Single『Lonesome rabbit / What's “KAZOKU”?』（6月10日発売）の新ビジュアルと配信ジャケットが公開となった。今作は坂道グループとしては“初”となる両A面シングルとなり、両楽曲とも二期生・森田ひかるがセンターに座る。表題曲としては11thシングルの『UDAGAWA GENERATION』以来のセンターとなる。今作の新ビジュアルでは、ベージュやブラウンを基調としたシックな装い