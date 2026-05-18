演劇ユニット「G3ユニット」の第2回プロデュース公演「三人の父親」が6月17日（水）から東京・新宿シアタートップスで上演される。「G3ユニット」は、映像作品や舞台で幅広く活動する俳優の吉満寛人・森岡豊・福澤重文が結成した“おじさん3人組演劇ユニット”。2025年3月に旗揚げ公演「おじさんの恋」を上演。中年男性ならではの悲哀をユーモアたっぷりに描き出す舞台を持ち味としている。本作でも前作に引き続き“苦笑系喜