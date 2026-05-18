あなたは読めますか？突然ですが、「鼯鼠」という漢字読めますか？夜の森を滑空するあの不思議な動物のことですが、漢字で書かれるとかなり難易度が高いのではないでしょうか？気になる正解は……「むささび」でした！鼯鼠は、リス科の哺乳類で、前脚と後脚の間にある飛膜を広げて木から木へと飛び移るのが特徴です。漢字に鼠という字が含まれている通りネズミの仲間のような外見をしていますが、古くはムササビとモモ