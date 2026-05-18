あなたは読めますか？突然ですが、「穿つ」という漢字読めますか？日常会話よりも、文章や少し凝った表現で見かけることが多いこの漢字。正しく読める人は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……「うがつ」でした！「穿つ」とは、穴を開ける、突き通すといった物理的な意味のほかに、物事の隠れた真相を鋭く突き抜くという意味があります。また、履物を履いたり、ズボンなどを穿いたりするときにも使われる多義的な言葉で