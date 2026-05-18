日本の棚田百選に選ばれている三重県熊野市の丸山千枚田で16日、オーナーによる田植えの集いが行われました。大小1000枚以上の棚田が連なる丸山千枚田では、棚田を保全するためにオーナー制度を設けていて、出資してオーナーになると棚田が割り当てられ、田植えや稲刈りなどのイベントに参加することができます。16日は青空が広がり汗ばむ陽気の中、約700人が田植えの集いに参加し、丸山千枚田保存会が育てた県の育成品種「なつい