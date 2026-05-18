１８日午前７時半頃、東京都品川区旗の台の東急池上線旗の台駅で、停車中の雪が谷大塚発五反田行き普通電車（３両編成）に乗った男子中学生のリュックサックから出火し、近くにいた乗客の６０歳代女性が腕に軽いやけどを負った。リュック内のモバイルバッテリーが燃えており、警視庁荏原署が原因を調べている。東急電鉄によると、同線は約４０分間運転を見合わせ、約９３００人に影響が出た。