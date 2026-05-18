建築を学ぶ学生たちのアイデアを形にする「学生設計コンペティション」が開かれることになり17日、建設予定地などの説明会が三重県菰野町で行われました。建設業界の次世代を担う学生たちを対象に、菰野町に本社を置き注文住宅を手がける「ハウスクラフト」が初めて開くもので、全国の大学や専門学校などで建築を学ぶ学生ら約400人がエントリーしました。2日間にわたって行われた現地説明会では、ハウスクラフトの遠藤真二代表らの