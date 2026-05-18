タレントの新山千春が17日、自身のアメブロを更新。愛車でキャンプを訪れたことを報告した。【映像】新山千春、14歳年下夫との写真＆愛車“ランクル70”「休みの日は愛車のランクル70でキャンプ!!これがわが家の楽しみになりました」と切り出した新山は、「まだまだ始めたばかりの初心者なのであれがない、今度はあれを買いたそう！が毎回見つかってます笑」とユーモアを交えて近況を説明。「大自然の中で鳥の声を聞いて、深呼