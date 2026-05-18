フォークシンガー松山千春（70）が17日、FM NACK5「松山千春ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。訪中した米国のトランプ大統領の様子に触れた上で、高市早苗首相について言及した。「テレビで見ると、習近平国家主席はすごかったな。トランプ大統領があんなに小さく見えたのは久しぶりだな。習近平さんが『我が国の14億人とアメリカの3億人、この17億人で世界の世界の平和、安定をやっていきましょう』って言われた時のトラ