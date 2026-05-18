「足のボクシング」とも評される韓国発祥の武道テコンドーの大会が17日、三重県四日市市で開かれました。大会には、三重県のほか愛知県や岐阜県などから男女合わせて約100人が出場しました。テコンドーは、多彩な足技が特徴の韓国発祥の武道で、県内の競技人口は約130人。大会は、午前と午後に分かれ、型にあたる「トゥル」、組手にあたる「マッソギ」の2つの部門で行われました。会場には、初めて試合に出るという子どもから有段