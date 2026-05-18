三重県を拠点にしているヴィアティン三重の16日の試合結果です。サッカーのアマチュア最高峰リーグ「JFL」＝日本フットボールリーグの「JFLCUP」第7節、ここまで6連敗中で勝ち点が無いヴィアティン三重は、ヴェルスパ大分とアウエーで対戦し、0対0で迎えた後半にコーナーキックを上田駿斗が頭で合わせて先制すると、PKで得点を加えて2対0で勝利しました。結局、ヴィアティン三重はカップ戦1勝6敗で西グループ最下位となり、プレー